O. AMP.- Al menos un muerto y tres heridos en un ataque cerca de un asentamiento israelí en Cisjordania

AMP.- Al menos un muerto y tres heridos en un ataque cerca de un asentamiento israelí en Cisjordania
MADRID, 18 de noviembre de 2025 (Europa Press) -
Al menos una persona ha muerto y otras tres han resultado heridas este martes, víctimas de un ataque con cuchillo ejecutado por dos sospechosos en los alrededores de la entrada del asentamiento israelí de Gush Etzion, situado al sur de Jerusalén.
El servicio nacional de ambulancias de Israel, Magen David Adom (MDA), ha detallado en un comunicado en su cuenta en Telegram que la víctima mortal es un hombre de 30 años, mientras que entre los heridos —todos ellos hospitalizados, uno de ellos en estado grave— hay un adolescente de 15 años.
El Ejército israelí ha indicado posteriormente que los sospechosos ejecutaron un atropello intencionado y posterior apuñalamiento y ha recalcado que los militares presentes en la zona "mataron a los dos terroristas", cuya identidad no ha trascendido. Por ahora no hay reivindicación de la autoría.
Asimismo, ha manifestado en un comunicado que en el vehículo usado para el ataque se han hallado "múltiples artefactos explosivos" y ha agregado que los artificieros están trabajando para desarticularlos.
Por otra parte, ha subrayado que los militares están levantando bloqueos en la zona y "acordonando localidades", en referencia a las operaciones que lanza habitualmente para buscar a sospechosos o posibles implicados en ataques.
