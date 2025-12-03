O. AMP.- Hamás y Yihad Islámica localizan en Gaza el cuerpo de otro rehén y se preparan para su entrega

MADRID, 3 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y Yihad Islámica han anunciado este miércoles que han hallado el cuerpo de uno de los dos rehenes que continúan en la Franja de Gaza y han especificado que ya han puesto en marcha los preparativos para su entrega al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), la cual está prevista para esta tarde.

Los restos del rehén, cuya identidad no ha trascendido, serán entregados sobre las 17.00 horas (hora local), según han indicado en un comunicado conjunto los brazos armados de Hamás y Yihad Islámica, las Brigadas Ezeldín al Qasam y las Brigadas Al Quds, respectivamente, que han señalado que esta medida se enmarca en el acuerdo con Israel para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro de la Franja y que entró en vigor el pasado 10 de octubre.

Tras ello, la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, ha señalado que "Israel se está preparando para recibir en las próximas horas, a través de la Cruz Roja, el ataúd con los restos de un rehén caído que ha sido hallado hoy durante las búsquedas en el norte de la Franja de Gaza".

"El fallecido será trasladado para su examen en el Instituto Nacional de Medicina Forense. La Dirección de Rehenes y Desaparecidos está en contacto continuo con las familias de los dos rehenes caídos", ha subrayado, en referencia al policía israelí Ran Gvili y el civil tailandés Sudthisak Rinthalak, cuyos cuerpos siguen en Gaza a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023.

El anuncio llega tan solo horas después de que el Gobierno israelí haya afirmado que los restos entregados el martes por Hamás no corresponden a ninguno de los rehenes que quedan en el enclave palestino. Tras identificar los restos, las autoridades israelíes han indicado que el "Centro Nacional de Medicina Forense ha determinado que no están relacionados con ninguno de los rehenes fallecidos" en la Franja de Gaza, según un comunicado de la oficina de Netanyahu.

La aplicación de este acuerdo incluyó un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre y la liberación de los 20 rehenes que seguían con vida y la entrega de 30 de los rehenes fallecidos. Además, Israel ha liberado a cerca de 2.000 palestinos que estaban en sus cárceles y ha entregado cerca de 350 cadáveres de palestinos que retenía desde los ataques y la posterior ofensiva contra Gaza.