O. AMP.- La oposición israelí denuncia intentos de Netanyahu para intoxicar una investigación interna del 7-O

MADRID, 16 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El líder de la oposición israelí y ex primer ministro del país, Yair Lapid, ha avisado que el Gobierno está intentando manipular una investigación interna de los fallos de seguridad durante el ataque de las milicias palestinas a Israel el 7 de octubre de 2023, ante las informaciones de que el primer ministro, Benjamin Netanyahu, está preparando una comisión a gusto de los miembros de su gabinete.

Los principales medios nacionales de Israel han publicado de manera casi simultánea este domingo los planes de Netanyahu. Primero, crear un panel ministerial especial encargado de determinar el mandato de la comisión, incluyendo los temas y plazos que se investigarán, que tendrá 45 días para presentar sus recomendaciones al gobierno.

Después, y ahora según fuentes gubernamentales a los medios israelíes, llegaría la formación de la comisión misma con "plena autoridad" y cuyos miembros, garantizan frente a las críticas, serán elegidos a partir de "la aprobación pública más amplia posible".

Sin embargo, el hecho de que sea un grupo de ministros quienes decidan los ámbitos a investigar ha provocado la ira de Lapid, quien ha acusado al Gobierno de "hacer todo lo posible por escapar de la verdad y evadir su responsabilidad". En este sentido, el líder opositor ha exigido una comisión estatal, depositaria del verdadero consenso público. "Esto es lo que el país necesita, esto es lo que exige la ciudadanía y esto es lo que sucederá", ha avisado.

Lapid ha insistido en que la "negativa del gobierno a investigar sus fallos pone en peligro la seguridad nacional, constituye un insulto y es una evasión de responsabilidad hacia los soldados y las familias que se han sacrificado tanto desde el 7 de octubre".

El destacado opositor Yair Golan, líder de Los Demócratas, también ha denunciado este procedimiento. "Quien es investigado no nombra a sus propios investigadores", ha indicado Golan, quien, como Lapid, ha asegurado que hará todo lo que esté en su mano para que la comisión goce de verdadera independencia y pueda actuar sin restricciones, según un mensaje publicado en sus redes sociales.

Incluso desde dentro de la coalición de gobierno ha habido críticas a la iniciativa, como las del ministro de Asuntos Exteriores, Gideon Saar, quien ha subrayado que todavía no se han definido las competencias ni la composición de la comisión. Para Saar, "el poder político no debería elegir a la comisión que lo investigará".

Por otra parte, el Consejo de Octubre, una asociación que representa a unas 2.000 víctimas y familias de víctimas del ataque del 7 de octubre de 2023 ha criticado la propuesta y ha acusado a Netanyahu de "querer decidir sobre los hechos". "Queremos aclarar de nuevo que el primer ministro de Israel será el primer investigado de una comisión estatal de invesigación creada conforme dicta la ley de Israel", ha resaltado el grupo.

En cambio, rechaza la "comisión de encubrimiento" que plantea el Gobierno porque "los acusados intentan nombrar a quienes van a investigarlos, decidir en qué se centrará la investigación y absolverse a sí mismos de cualquier castigo".

Por ello ha convocado a la población a participar en sus protestas semanales, que se celebran los sábados para exigir una investigación imparcial. Unas 2.000 personas participaron en la concentración del último sábado.