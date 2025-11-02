O. AMP.- Las milicias de Hamás entregan tres cadáveres de rehenes israelíes

MADRID, 2 nov. 2025 (Europa Press) - Las Brigadas Ezzeldín al Qassam, brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han entregado este domingo tres cuerpos sin vida que corresponderían a rehenes israelíes en la Franja de Gaza. El grupo armado informó de que los cuerpos serían entregados esta misma tarde, a las 20.00 horas (19.00 en la España peninsular) en uno de los túneles del sur de la Franja de Gaza, informa el portal de noticias 'Filastín', afín a Hamás. Desde entonces, las Fuerzas Armadas israelíes han confirmado que los restos han sido entregados al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que a su vez los ha trasladado a las fuerzas militares israelíes presentes en la Franja de Gaza. Medios israelíes han indicado posteriormente que los restos se encuentran ya en territorio israelí y que están siendo trasladados a un laboratorio forense para su identificación. El acuerdo de alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre incluía la liberación de los 20 rehenes vivos secuestrados el 7 de octubre de 2023, así como la entrega de los restos de 28 rehenes fallecidos. Hasta el momento han sido entregados los restos de 17 israelíes, por lo que restarían otros once para cumplir con los términos del acuerdo pactado con la mediación de Estados Unidos.