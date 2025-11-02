O. AMP2.- Hallada "sana y salva" la ex fiscal jefe militar de Israel tras varias horas desaparecida

MADRID, 2 nov. 2025 (Europa Press) - La Policía israelí ha informado este domingo de que ha sido finalmente localizada la ex fiscal jefe militar israelí general Yifat Tomer Yerushalmi, quien reconoció el viernes que filtró el vídeo de la violación perpetrada por un grupo de reservistas militares israelíes a un preso palestino. Previamente el Ejército israelí había informado de que había movilizado "todos los medios" tras confirmar la desaparición de Tomer Yerushalmi. "Tras la búsqueda de una mujer desaparecida en la zona costera de Herzliya se ha informado de que la mujer desaparecida ha sido localizada sana y salva", ha publicado la Policía israelí en su cuenta en hebreo en la red social X. Previamente, el jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas israelíes, Eyal Zamir, había ordenado "emplear todos los medios a disposición de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) para intentar localizarla lo antes posible". El comunicado militar indicaba además que Tomer Yerushalmi "está desaparecida" y resaltaba que la última pista apunta a su presencia en la playa de Hatzuk, en Tel Aviv. En una de las primeras reacciones a la desaparición, el portavoz del partido Likud del primer ministro Benjamin Netanyahu, Guy Levy, ha acusado a la fiscal general israelí, Gali Baharav-Miara, de ser responsable de la misma. "Toda esta locura de la que estamos siendo testigos es consecuencia directa de la demencial obstrucción de la investigación de la fiscal general en las últimas dos semanas", ha publicado Levy en X. "No detuvo a la fiscal general militar, no se incautó de sus dispositivos móviles, no le tomó declaración e incluso le dio protección. La fiscal general debe ser detenida e interrogada esta misma noche", ha apelado. Por su parte, el presidente israelí, Isaac Herzog, ha pedido calma y "parar las acusaciones y ataques cruzados". "Las últimas horas nos hacen sacar conclusiones de inmediato. Como sociedad y como nación aún tenemos que investigar y aprender mucho de los últimos días y de este asunto tan problemático, con todas las implicaciones posteriores", ha argumentado. "Las palabras sin control prenden un fuego peligroso y ponen en peligro vidas. Ahora es esencial rebajar estas llamas, demostrar humanidad y sensibilidad", ha instado. RECONOCIMIENTO DE LA FILTRACIÓN Tomer Yerushalmi admitió haber filtrado hace un año este vídeo de la violación en la cárcel de la base militar de Sde Teiman, en un caso que ha hecho saltar todas las alarmas en el seno de las Fuerzas Armadas. Tomer Yerusahlmi acabó dimitiendo y será interrogada durante los próximos días en el marco de este caso. La grabación fue publicada en el verano de 2024. En su defensa, confesó que fue "personalmente responsable" por la filtración del vídeo antes de explicar que aprobó la difusión del material en un intento por "contrarrestar la propaganda falsa que tenía como objetivo las fuerzas del Estado", según informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel'. En el video se ve cómo los soldados eligen a un hombre que se encuentra tumbado desnudo sobre el suelo en la base de Sde Teiman. Posteriormente, los implicados lo colocan junto a una pared y lo violan mientras se cubren con escudos para ocultar su identidad. Este mismo domingo, los reservistas acusados de la violación han comparecido enmascarados ante los medios de comunicación para proclamar su inocencia. "En lugar de un abrazo, recibimos acusaciones, y no nos permitieron responder. Celebraron un juicio simulado como si ya hubieran decidido quién era culpable. No guardaremos silencio. Seguiremos luchando. Solo pedimos justicia", ha proclamado un reservista portavoz en la comparecencia, recogida por el diario 'Yedioth Aharonoth'. Uno de los abogados del grupo, Moshe Polsky, ha denunciado que la filtración de la fiscal militar ha contaminado todo el proceso judicial y ha exigido una reevaluación completa de los procedimientos. "Durante todo el incidente, la Fiscalía Militar demostró carecer de discreción. A la fiscal el cargo le ha quedado grande. Es imposible seguir gestionando este proceso y todo debe ser revisado a fondo", ha indicado.