O. AMP2.- Las autoridades de Gaza elevan a cerca de 375 los muertos por ataques de Israel pese al alto el fuego

MADRID, 7 dic. 2025 (Europa Press) -

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado este domingo en cerca de 375 los palestinos muertos por ataques ejecutados por el Ejército de Israel desde el 10 de octubre, fecha de entrada en vigor del alto el fuego al hilo del acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

El Ministerio de Sanidad gazatí ha apuntado en un comunicado en su cuenta en la red social Facebook que "desde el alto el fuego se han documentado 373 mártires, 970 heridos y 624 cadáveres recuperados" de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes y a las que han podido acceder los servicios de rescate.

Así, ha especificado que durante las últimas 24 horas han llegado a hospitales de Gaza "seis nuevos mártires y 17 heridos", al tiempo que ha subrayado que hasta la fecha se han registrado 70.360 muertos y 171.047 heridos a causa de la ofensiva israelí, desatada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Hay víctimas aún entre los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no han podido llegar hasta ellas por ahora", ha alertado, en línea con sus afirmaciones de las últimas semanas sobre la existencia de desaparecidos, por lo que se asume que la cifra de muertos será superior.

Durante las últimas horas se ha denunciado la muerte de una niña palestina identificada como Ahed Tariq al Bayuk por disparos efectuados por las tropas israelíes en Rafá, en el sur de Gaza, tal y como ha recogido el diario palestino 'Filastin'. Fuentes médicas citadas por la agencia palestina WAFA han confirmado que el fallecido es una niña.

El Ejército israelí ha afirmado que sus militares "identificaron a un terrorista que cruzó la 'línea amarilla' --a la que se replegaron en octubre a raíz del acuerdo con Hamás-- y se acercó a las fuerzas de una forma que suponía una amenaza inmediata". "Inmediatamente después de la identificación, las fuerzas eliminaron al terrorista", ha zanjado.

Por su parte, el portavoz de la Protección Civil de Gaza, Mahmud Basal, ha denunciado que "las fuerzas de ocupación continúan con el asesinato sistemático de civiles desarmados en la Franja de Gaza".

"El mensaje al mundo, la comunidad internacional y los mediadores es cuánto tiempo durará el asesinato de civiles. Deben actuar antes de que más sean asesinados", ha zanjado.