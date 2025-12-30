O. Detenidos y juzgados varios militares por vandalizar vehículos en una localidad palestina en Cisjordania

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - El Ejército israelí ha anunciado que varios militares de una de las fuerzas de la Brigada de Paracaidistas han sido detenidos y posteriormente juzgados por entrar sin permiso el pasado sábado en la localidad palestina de Deir Dibuán, ubicada al este de Ramala, y vandalizar vehículos de la población en esta zona de Cisjordania. "Todos los soldados involucrados han sido juzgados y castigados", han detallado las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) en un comunicado, agregando que "ninguno de los comandantes involucrados en el incidente regresará a sus puestos de mando". El "grave" incidente —que "contradice los valores" y el "profesionalismo" que se espera del Ejército— ha sido investigado y los comandantes de escuadrón responsables han sido condenados a detención militar junto con otro soldado de la Brigada Binyamin que inició los actos vandálicos, ha detallado. "Las fuerzas de las FDI, en cooperación con todo el aparato de seguridad, operan para garantizar la seguridad de todos los residentes", ha dicho, agregando que espera que "los combatientes de las FDI actúen conforme a los valores y procedimientos". Las conclusiones iniciales del incidente se han presentado al jefe del Estado Mayor, el teniente general Eyal Zamir, quien ha determinado que se lleve a cabo una investigación más amplia a nivel de compañía y batallón. Se espera que se presenten nuevas conclusiones en los próximos días.