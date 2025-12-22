O. España condena la decisión de Israel de aprobar nuevos asentamientos en Cisjordania

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno ha condenado este lunes la aprobación definitiva por parte de Israel de 19 asentamientos en el norte de Cisjordania, una decisión que, según el Ejecutivo español, "viola el Derecho Internacional", por lo que ha pedido "su revocación en los términos más enérgicos".

Entre los asentamientos están los de Ganim y Kadim, al oeste de la ciudad palestina de Yenín, que fueron desalojados en 2005 de sus hogares y la sinagoga fue desmantelada por el Ejército israelí como parte del proceso de retirada de Israel en la Franja de Gaza.

"Seguimos haciendo historia en los asentamientos y en el Estado de Israel. Después de veinte años, estamos arreglando una dolorosa injusticia para devolver Ganim y Kadim al mapa de asentamientos", anunció el ultranacionalista ministro de Finanzas israelí, Bezalel Smotrich, sobre la medida que ha impulsado junto al ministro de Exteriores, Israel Katz.

En un comunicado, el Ministerio de Exteriores español ha reiterado su condena "a la expansión de los asentamientos" que son "ilegales, según el Derecho Internacional", y a cualquier iniciativa "para impedir la implementación de la solución de los dos Estados, única vía para una paz duradera en la región".

De esta manera, la cartera diplomática ha expresado su "profunda preocupación" por la "gravísima situación" en Cisjordania, "donde la escalada de violencia de los colonos contra la población palestina y sus medios de vida, facilitada por la impunidad, las operaciones militares, y la política expansionista del Gobierno de Israel, son claros obstáculos para la paz, la seguridad y la prosperidad".

La Liga Árabe también ha condenado la aprobación dada por el Consejo de Ministros de Israel a la declaración de otros 19 asentamientos en Cisjordania, en lo que el bloque considera "un desafío flagrante a la voluntad internacional" y "una violación del Derecho Internacional".