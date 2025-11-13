O. España condena la escalada de violencia en Cisjordania y urge a Israel a frenar los ataques de colonos

MADRID, 13 Nov. 2025 (Europa Press) -

El Gobierno de España ha condenado este jueves "la grave escalada de violencia" en Cisjordania, que "está alcanzando niveles inéditos", y ha pedido a Israel que frene las acciones de "colonos violentos" que atentan "la seguridad e integridad de la población palestina".

"España urge al Gobierno de Israel a poner fin con determinación a la violencia y a la impunidad y que los responsables de esas acciones respondan de sus actos ante la justicia", ha recriminado el Ministerio de Asuntos Exteriores en un comunicado, donde ha indicado que "estas acciones violentas ponen en riesgo los esfuerzos por alcanzar la paz, sobre la base del plan de paz estadounidense y la declaración de Nueva York, además de amenazar la viabilidad del Estado de Palestina, socavando la implementación de la solución de los dos Estados".

Para el Gobierno, las acciones de colonos violentos "siguen atentando contra la seguridad e integridad de la población palestina, atacando sus propiedades y bienes así como destruyendo sus medios de vida como son los campos de olivos o las infraestructuras de empresas".

Además, el Ejecutivo también ha reiterado "su especial preocupación por los ataques a lugares de culto", como el incendio ayer de la mezquita de la localidad de Deir Istiya.

"El Gobierno de España rechaza asimismo la política de expansión de asentamientos, incluida la última decisión unilateral del ministerio de Defensa israelí definiendo los límites de trece asentamientos en Cisjordania, que constituye una flagrante violación del derecho internacional", ha denunciado el comunicado.

Las operaciones del Ejército de Israel y los ataques de colonos israelíes en Cisjordania y en Jerusalén Este han dejado más de 1.000 palestinos muertos desde que este tipo de acciones se hayan incrementado desde el 7 de octubre de 2023, si bien ya en los primeros nueve meses de ese año se habían registrado cifras récord de fallecidos en estos territorios.

Según los datos de Naciones Unidas, en 2024 se registró la muerte de cerca de 500 palestinos, mientras que en lo que llevamos de año han notificado el fallecimiento de más de 210 personas en el contexto de la ocupación y el conflicto.

La Oficina de las Naciones Unidas para la Coordinación de Asuntos Humanitarios (OCHA) ha constatado más de 260 ataques de colonos israelíes en Cisjordania durante octubre de 2025, en lo que se trata de un récord mensual desde el comienzo de los registros de este departamento de la ONU, allá por 2006.