O. España publica los asentamientos israelíes en la Palestina ocupada de los que no se puede importar productos
España publica los asentamientos israelíes en la Palestina ocupada de los que no se puede importar productos
MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) -
El Ministerio de Hacienda ha publicado este lunes el listado de las localidades y códigos postales correspondientes a los asentamientos israelíes en los territorios palestinos ocupados que no se pueden acoger al trato arancelario preferencial previsto en el acuerdo comercial entre la Unión Europea e Israel.
El listado está formado por más de 1.000 asentamientos y códigos postales de los que no se podrá importar ningún producto en respuesta al "genocidio en Gaza" y en "apoyo a la población palestina".
El acuerdo comercial entre la UE e Israel está en vigor desde el año 2000 y establece una zona de libre comercio, permitiendo el acceso preferencial y sin aranceles a muchos productos.
Sin embargo, con motivo de la crisis humanitaria provocada por la respuesta israelí a los ataques del 7 de octubre de 2023 --los ataques han dejado ya más de 71.000 muertos y 171.000 heridos-- varios Estados miembro de la UE, entre ellos España, pidieron una revisión del acuerdo apelando a su artículo 2.
Según este artículo, "las relaciones entre las partes, así como todas las previsiones del propio acuerdo, estarán basadas en el respeto de los Derechos Humanos y en los principios democráticos". Este ámbito, prosigue, "constituye un elemento fundamental de este acuerdo".