O. Israel "devuelve de forma segura" a varios israelíes que cruzaron ilegalmente la frontera con Siria

MADRID, 27 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha anunciado este jueves que un grupo de israelíes que cruzaron la frontera con Siria en los Altos del Golán han sido "devueltos de forma segura" poco después y ha denunciado estas acciones, que habrían tenido como objetivo levantar un asentamiento cerca de la localidad siria de Bir Ajam.

"Recientemente se recibió un informe sobre varios ciudadanos israelíes que violaron la frontera en dos lugares diferentes en la zona de los Altos del Golán —un territorio que Israel arrebató a Siria durante la Guerra de los Seis Días (1967) y la Guerra del Yom Kipur (1973) y que se anexionó de forma efectiva en 1981— y el monte Hermón al cruzar hacia territorio sirio", ha dicho el Ejército israelí.

Así, ha recalcado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que los militares "acudieron rápidamente a ambos lugares y localizaron poco después a los civiles, algunos de los cuales se enfrentaron a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) antes de ser devueltos sanos y salvos a territorio del Estado de Israel", donde han sido entregados a la Policía.

"Las FDI condenan enérgicamente el incidente y subrayan que se trata de un incidente grave que constituye un delito que pone en peligro a los civiles y a las fuerzas militares", ha zanjado en su comunicado, sin dar detalles sobre cuántas personas lograron cruzar a territorio sirio.

Según las informaciones recogidas por el diario 'The Times of Israel', estas personas serían miembros de un grupo de colonos llamado 'Pioneros Bashan' —nombre bíblico de la zona de los Altos del Golán y el sur de Siria— que ya en agosto intentaron una acción similar para levantar un asentamiento en territorio sirio.

El incidente ha tenido lugar poco más de una semana después de que el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, realizara una visita a tropas de Israel desplegadas en territorio de Siria a raíz de la caída del régimen de Bashar al Assad en diciembre de 2024 por una ofensiva de yihadistas y rebeldes encabezados por Hayat Tahrir al Sham (HTS).

Israel ha multiplicado sus incursiones militares en territorio sirio tras la huida del país del expresidente por los avances liderados por HTS, cuyo líder, Ahmed al Shara —conocido anteriormente como 'Abú Mohamed al Golani' e incluido hasta entonces por Estados Unidos en su lista de terroristas—, es ahora el presidente de transición del país.

Los carros de combate israelíes irrumpieron a través de la Línea Alfa que delimitaba el territorio ocupado por Israel del resto de territorio sirio el 7 de diciembre, apenas unas horas después de la caída de Al Assad y penetraron en la zona desmilitarizada que patrulla la Fuerza de Naciones Unidas de Observación de la Separación (UNDOF) y en algunos casos incluso más allá, hasta situarse cerca de la capital siria, Damasco.