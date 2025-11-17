O. Israel mata a un comandante de un grupo armado gazatí en una operación encubierta

MADRID, 17 Nov. 2025 (Europa Press) -

Las Brigadas Nasser Saladino, brazo armado de los Comités de Resistencia Popular, han informado este lunes de que Israel ha matado a uno de sus comandantes en la Franja de Gaza, Wasim Abdulbasit Abdul Hadi, alias Abú al Abed, en una operación encubierta.

El grupo ha denunciado en un comunicado una "cobarde operación de asesinato de las fuerzas especiales sionistas perpetrada esta mañana en la Franja de Gaza".

"La cobarde política sionista de asesinato de los héroes de nuestro pueblo es una clara expresión de la impotencia y el fracaso del enemigo sionista criminal", ha añadido.

Abdul Hadi "tuvo un papel prominente e influyente en la resistencia popular" y "lideró varias operaciones yihadistas en la Batalla de Al Aqsa (Segunda Intifada) y él y sus compañeros muyahidines de todas las facciones palestinas contribuyeron a forjar un frente unificado para una acción yihadista conjunta".

Por el momento Israel no ha informado sobre ninguna operación relacionada con este incidente pese a que es habitual que el Ejército israelí dé cuenta sobre este tipo de acciones.

Este mismo lunes las Fuerzas Armadas israelíes han confirmado la muerte de tres palestinos en ataques perpetrados en el norte de la Franja de Gaza a pesar del acuerdo firmado en octubre entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave, que llevó aparejado un alto el fuego en vigor desde el 10 de octubre.

Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el domingo a 266 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada del alto el fuego el 10 de octubre, un periodo en el que además se han registrado 635 heridos y se han recuperado 548 cuerpos en zonas a las que antes no se podría acceder por la presencia de tropas israelíes o por los ataques del Ejército de Israel.