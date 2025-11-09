O. Las autoridades palestinas anuncian la reanudación este domingo de la vacunación infantil en Gaza

MADRID, 9 Nov. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Salud de la Autoridad Palestina, Maged Abu Ramadan, ha anunciado la reanudación este domingo de la campaña de vacunación infantil en la Franja de Gaza para reforzar el programa nacional de vacunación de niños menores de tres años y garantizar que reciban las dosis básicas.

Abu Ramadan ha subrayado que el Ministerio de Salud de la Autoridad Palestina, que tiene entre sus competencias esta campaña a pesar de que Gaza está bajo el control del rival movimiento Hamás, "continúa cumpliendo con su deber de proteger a los niños de Palestina y preservar su salud y seguridad".

La campaña se está llevando a cabo bajo la supervisión del Ministerio de Salud, en colaboración con el Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo (UNRWA), la Media Luna Roja Palestina y con el apoyo del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF) y la Organización Mundial de la Salud.

La campaña durará diez días, dividida en tres fases, separadas por un mes, para garantizar el acceso a todas las vacunas básicas que no recibieron durante el período anterior.

En declaraciones recogidas por la agencia oficial de noticias palestina Wafa, el ministro ha terminado pidiendo a los ciudadanos de la Franja de Gaza que se aseguren de llevar a sus hijos a los centros de vacunación autorizados para completar sus dosis, subrayando que "la vacunación es la primera y más importante línea de defensa para proteger la vida de nuestros hijos de enfermedades y epidemias graves" en medio de un entorno devastado por los ataques de Israel.