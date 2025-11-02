O. Las autoridades palestinas denuncian la muerte de un preso bajo custodia de Israel

MADRID, 2 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Las autoridades palestinas han denunciado este domingo la muerte de un preso bajo custodia de Israel y aprovechan para condenar que, según sus estimaciones, 81 palestinos han muerto en las cárceles israelíes desde el estallido de la guerra de Gaza el 11 de octubre de 2023. Tanto la oficial Comisión de Asuntos de Detenidos y Ex Detenidos como la ONG del Club de Prisioneros Palestinos han podido confirmar la muerte de Muhamad Husein Muhamad Ghawadra, de 63 años y natural de Yenín (Cisjordania) en la cárcel israelí de Ganout, tras ser detenido el 6 de agosto. El fallecido era el padre de Sami Ghawadra, un preso palestino que acabó liberado como parte de un intercambio entre Israel y las milicias de Hamás a principios de este año. A la espera de recabar más información sobre las circunstancias de su muerte, tanto la Comisión como el Club de Prisioneros han denunciado que, con esta muerte, ya son 81 el número de fallecidos en las cárceles israelíes desde el estallido del conflicto.