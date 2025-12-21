O. Los servicios médicos de Gaza denuncian la muerte de dos niñas por el derrumbe de un edificio bombardeado

MADRID, 21 de diciembre de 2025 (Europa Press). Dos niñas han muerto esta pasada noche en el centro de la Franja de Gaza al derrumbarse un edificio de tres pisos que registraba profundos daños estructurales por un bombardeo previo del Ejército israelí. La Defensa Civil de Gaza ha confirmado que ocho personas se encontraban en el interior del edificio, situado en el barrio de Sheij Radwan de la Franja de Gaza, cuando el techo se desplomó sobre sus cabezas. Los servicios de rescate llevan siete horas retirando escombros y no descartan que el número de fallecidos aumente en las próximas horas, según un comunicado de Defensa Civil recogido por la agencia de noticias palestina Sanad. El portavoz del organismo, Mahmud Basal, ruega a los gazatíes que tengan muy en cuenta la seguridad estructural de los edificios donde se están resguardando de la llegada del invierno. Concretamente en el barrio de Sheij Radwan, nueve de cada diez están al borde del colapso. Desde la tormenta polar de la semana pasada, 22 casas han acabado destruidas en parte o en su totalidad después de unos colapsos que se han cobrado las vidas de 18 personas, incluidas cuatro que aún se encuentran desaparecidas bajo los escombros.