O. Muere una persona en un nuevo bombardeo de Israel contra el sur de Líbano

MADRID, 10 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Al menos una persona ha muerto este lunes en un nuevo bombardeo ejecutado por Israel contra el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego pactado hace cerca de un año y ante el aumento de estas operaciones durante las últimas semanas, que han provocado duras críticas por parte de Beirut y el partido-milicia chií Hezbolá.

El Ministerio de Sanidad libanés ha señalado en un breve comunicado publicado en su cuenta en la red social Facebook que el bombardeo ha alcanzado un vehículo en la localidad de Al Bisariya, en los alrededores de Sidón, sin que por ahora haya trascendido la identidad de la víctima y sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado sobre el ataque.

Las fuerzas israelíes han incrementado sus ataques contra Líbano durante las últimas semanas, en medio del aumento de las presiones sobre las autoridades para proceder al desarme de Hezbolá, que ha rechazado en todo momento este paso y ha reclamado al Gobierno que haga frente a las acciones de Israel ante el riesgo de un nuevo conflicto.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.