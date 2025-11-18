O. Próximo.- Al menos 13 muertos en un ataque israelí contra el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano

MADRID, 18 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Al menos trece personas han muerto en un ataque del Ejército de Israel contra Ain al Hilweh, el mayor campamento de refugiados palestinos en Líbano, situado en las afueras de la ciudad libanesa de Sidón, a pesar del alto el fuego pactado hace cerca de un año entre el Gobierno israelí y el partido-milicia chií Hezbolá.

El Ministerio de Sanidad de Líbano ha anunciado que "un ataque del enemigo israelí en el campamento Ain al Hilweh ha provocado el martirio de trece personas", mientras que varias más han resultado heridas. "Las ambulancias siguen transportando a heridos a los hospitales de los alrededores", ha indicado la cartera ministerial, según recoge la agencia de noticias libanesa NNA.

Por su parte, las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) han confirmado el ataque, sosteniendo que los atacados eran "terroristas que operaban en un campo de entrenamiento" del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) en Líbano.

"El complejo militar atacado era utilizado por terroristas de Hamás para entrenamiento e instrucción con el fin de planificar y ejecutar atentados terroristas contra las tropas israelíes y el Estado de Israel", reza un comunicado publicado en su perfil de la red social X.

Según el Ejército israelí, antes del ataque "tomaron medidas para reducir el riesgo de dañar a civiles, incluyendo el uso de armamento de precisión, vigilancia aérea y información de Inteligencia adicional".

Por último, ha añadido que trabaja "para impedir el establecimiento de la organización terrorista Hamás en Líbano y continuarán actuando con contundencia contra los terroristas de Hamás dondequiera que operen".

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libaneses y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.