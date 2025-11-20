O. Próximo.- Al menos tres muertos, entre ellos un menor, y 15 heridos en nuevos ataques de Israel en el sur de Gaza

MADRID, 20 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Al menos tres personas han muerto y otras quince han resultado heridas en un bombardeo efectuado este jueves por el Ejército israelí contra una localidad próxima a Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza, a pesar del alto el fuego alcanzado el pasado 10 de octubre entre el Ejecutivo de Israel y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás).

La Defensa Civil de Gaza ha recuperado los cuerpos de los tres fallecidos, entre los que se encuentra un menor de edad, y ha rescatado a los heridos. Las víctimas, según ha confirmado en un mensaje difundido por el diario 'Filastín', son miembros de dos familias.

Así, han acusado a las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) de lanzar un ataque contra una zona habitada en Bani Suheila, situada al este de la citada ciudad gazatí.

Desde el inicio de la ofensiva israelí, tras los ataques del 7 de octubre de 2023 por parte de Hamás y otras milicias palestinas, las autoridades de la Franja han notificado más de 69.500 fallecidos y 170.700 heridos.