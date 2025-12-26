O. Próximo.- Al menos un palestino muerto por disparos del Ejército de Israel en el este de Gaza

MADRID, 26 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Un palestino ha muerto este viernes por disparos del Ejército de Israel en el barrio de Shujaiya, en el este de la ciudad de Gaza, a pesar del alto el fuego alcanzado el pasado 10 de octubre al hilo de la propuesta de Estados Unidos para el futuro del enclave. Fuentes cercanas al asunto han explicado que una persona ha muerto después de que "miembros de las fuerzas de ocupación hayan abierto fuego contra la población" en la zona, según ha recogido el diario 'Filastin', cercano al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás). El miércoles, un palestino murió y otros nueve resultaron heridos en el mismo barrio en un ataque con drones perpetrado por el Ejército de Israel dentro de la llamada "línea amarilla", que delimita las posiciones avanzadas de los militares israelíes dentro de la Franja. Desde la entrada en vigor del alto el fuego en la Franja de Gaza han muerto un total de 406 personas y otras 1.118 han resultado heridas en incidentes relacionados con acciones militares israelíes. Además, han sido recuperados los cuerpos sin vida de 653 personas, la mayoría de ellas sepultadas por los escombros.