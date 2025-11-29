O. Próximo.- AMP.- Médicos palestinos denuncian que el Ejército israelí ha matado a dos menores en el sur de Gaza

MADRID, 29 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

Médicos palestinos han denunciado la muerte de dos palestinos menores de edad a manos del Ejército israelí en una zona del sur de la Franja de Gaza teóricamente declarada como segura por los propios militares.

El hospital Nasser ha confirmado la llegada de los cuerpos sin vida de los hermanos Fadi Tamer Abu Assi y Juma Tamer Abu Assi "en un ataque aéreo" ocurrido en la localidad de Bani Suheila, al este de la localidad de Jan Yunis.

El incidente, ha añadido el hospital en un comentario recogido por la agencia de noticias palestina Sanad, ha ocurrido cerca de la escuela de Al Farabi, zona libre de hostilidades de acuerdo con las actuales posiciones israelíes en la Línea Amarilla de Gaza.

Bani Suheila fue ayer el escenario de otro ataque aéreo israelí que costó la vida a un palestino, identificado como Abdulá Wajdi Rizq Hamad.

El Ejército israelí ha confirmado que ha matado a dos palestinos en este incidente, similar al que ocurrió ayer que costó la vida a otro palestino. Como ya esgrimió el viernes, el Ejército ha asegurado que actuó en respuesta a una incursión.

"Las ropas de las FDI identificaron a dos sospechosos que cruzaron la línea amarilla, realizaron actividades sospechosas y se acercaron a las tropas en el sur de Gaza, lo que representaba una amenaza inmediata. Las FDI eliminaron a los sospechosos para eliminar la amenaza", ha hecho saber en su cuenta de la red social X.