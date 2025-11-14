O. Próximo.- AMP.- Muere una palestina en un nuevo ataque de Israel en Gaza a pesar del alto el fuego pactado con Hamás
AMP.- Muere una palestina en un nuevo ataque de Israel en Gaza a pesar del alto el fuego pactado con Hamás
MADRID, 14 Nov. 2025 (Europa Press) -
El Ejército de Israel ha matado este viernes a una palestina en los alrededores de la ciudad de Gaza, a pesar del alto el fuego en vigor en línea con el acuerdo entre el Gobierno israelí y el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para la Franja de Gaza.
Según las informaciones recogidas por el diario palestino 'Filastin', el cuerpo de la mujer, identificada como Maysaa Yaber al Atar, ha sido trasladado al Hospital Al Shifa desde el área de Al Atatra, donde ha sido tiroteada, sin que el Ejército de Israel se haya pronunciado por ahora sobre el incidente.
Posteriormente, el Ejército israelí ha asegurado haber matado a "un terrorista" que supuestamente cruzó la 'línea amarilla' --a la que se replegaron sus tropas al hilo del acuerdo con Hamás-- y "se acercó a las fuerzas que operan en el sur de Gaza, suponiendo una amenaza inmediata para ellas".
"Inmediatamente después de la identificación, las fuerzas tirotearon y mataron al terrorista para eliminar la amenaza", ha señalado, en un segundo incidente en las últimas horas. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) están desplegadas en la zona en línea con el acuerdo y seguirán actuando para eliminar cualquier amenaza inmediata", ha zanjado.
Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por Hamás, elevaron el jueves a 260 los palestinos muertos por ataques de Israel desde la entrada del alto el fuego el 10 de octubre, un periodo en el que además se han registrado 632 heridos y se han recuperado 533 cuerpos en zonas a las que antes no se podría acceder por la presencia de tropas israelíes o por los ataques del Ejército de Israel.
