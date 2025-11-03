O. Próximo.- AMP.- Mueren dos palestinos en ataques de colonos y una redada del Ejército de Israel en Cisjordania

MADRID, 3 Nov. 2025 (Europa Press) - Al menos dos palestinos han muerto este lunes a causa de un ataque perpetrado por colonos israelíes en la ciudad cisjordana de Hebrón y los disparos realizados por militares de Israel durante una redada llevada a cabo a última hora del domingo cerca de Nablús. Según ha informado la agencia de noticias palestina WAFA, Ahmed Rabhi al Trash ha fallecido tras recibir un tiro en la cabeza y ante la imposibilidad de los equipos de la Media Luna Roja Palestina, presentes en la zona, de acceder al lugar del crimen, un extremo que la organización ha atribuido a soldados israelíes. La comisión palestina encargada de recopilar datos sobre la violencia israelí en Cisjordania, la Comisión para el Muro y los Asentamientos, ha estimado en 14 el número de muertos a manos de colones desde principios de 2025, una cifra que aumenta hasta los 35 desde el 7 de octubre de 2023. Por otra parte, el Ministerio de Sanidad de la Autoridad Palestina ha confirmado la muerte de un adolescente palestino de 17 años que fue tiroteado el domingo por militares israelíes en la localidad de Beit Furiq, situada al este de Nablús, también en Cisjordania. Así, ha afirmado que el fallecido es Yamil Atef Hanani, quien recibió un disparo en el pecho durante una redada de las tropas israelíes, según la Media Luna Roja Palestina. El adolescente fue trasladado a un hospital de Nablús, donde posteriormente se ha confirmado su fallecimiento. Naciones Unidas afirmó la semana pasada que más de 1.000 palestinos han muerto en Cisjordania por acciones violentas atribuidas a las FDI o a colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados contra Israel por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas. La oficina de la ONU para los Derechos Humanos destacó que esta cifra —que incluye a 213 menores de edad— supone ya el 43% de todos los palestinos muertos a manos de las tropas de Israel y colonos en Cisjordania en las últimas dos décadas, en una muestra del aumento de los ataques, que había empezado ya incluso antes del 7-O.