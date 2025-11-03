O. Próximo.- AMP.- Mueren dos personas en bombardeos de Israel en Líbano pese al alto el fuego pactado hace casi un año

MADRID, 3 nov. 2025 (Europa Press) - Al menos dos personas han muerto este lunes a causa de sendos bombardeos ejecutados por el Ejército de Israel contra el sur de Líbano, a pesar del alto el fuego alcanzado hace ya cerca de un año con el partido-milicia chií Hezbolá tras trece meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023.

El Ministerio de Sanidad libanés ha indicado que al menos una persona ha muerto en un ataque contra un vehículo en Charkiyé, cerca de Nabatiye, mientras que otro ha muerto en otro bombardeo en Aita al Shaab, en Bint Yebeil, según ha recogido la agencia estatal libanesa de noticias, NNA. Los ataques han dejado además siete heridos, por lo que no se descarta que la cifra de fallecidos aumente en las próximas horas.

Más tarde, las Fuerzas Armadas de Israel han informado de que han matado a dos "terroristas" del partido-milicia chií libanés Hezbolá. Uno de ellos sería Mohammad Ali Hadid, comandante de la Fuerza Raduán, la fuerza de élite de la milicia, muerto en un ataque aéreo en Nabatiye.

"Este terrorista participaba en numerosos planes terroristas contra territorio del Estado de Israel. Recientemente había retomado sus intentos de recuperar la infraestructura terrorista de la organización terrorista Hezbolá", ha informado el Ejército israelí.

Además, la aviación israelí ha matado a otro miembro de Hezbolá en Aita al Shaab, también en el sur de Líbano. "El terrorista fue sorprendido intentando recopilar información sobre las fuerzas de las FDI (Fuerzas de Defensa de Israel) en la región", ha indicado.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.