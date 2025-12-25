O. Próximo.- AMP.- Mueren dos personas en nuevos bombardeos de Israel contra Líbano pese al alto el fuego de 2024

MADRID, 25 Dic. 2025 (Europa Press) - Al menos dos personas han muerto este jueves en un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024 tras trece meses de combates entre las tropas israelíes y el partido-milicia chií Hezbolá al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023. Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa, NNA, los muertos iban en un vehículo alcanzado por un dron en los alrededores de Hermel (este). Además, otra persona ha resultado herida en otro ataque contra Janata, cerca de Tiro, en el sur de Líbano. El Ejército israelí ha confirmado su responsabilidad en estos ataques y ha resaltado que los objetivos eran "terroristas", tras lo que ha especificado que uno de ellos era un miembro de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán. Así, ha subrayado en un comunicado que el ataque se ha saldado con la muerte de Husein Mahmud Marshad al Juhari, "un terrorista clave de la Unidades de Operaciones 840 de la Fuerza Quds implicado durante los últimos años en la preparación de planes terroristas contra el Estado de Israel en Siria y Líbano". "Husein operaba bajo la Guardia Revolucionaria iraní y estaba implicado en actividades terroristas dirigidas por Irán contra el Estado de Israel y sus fuerzas de seguridad", ha dicho, antes de destacar que la Unidad 840 "dirige y es responsable de la actividad terrorista iraní contra el Estado de Israel". Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas. El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.