O. Próximo.- AMP.- Trump espera que la segunda fase del plan de paz para Gaza empiece "lo más rápido posible"

MADRID, 29 Dic. 2025 (Europa Press) -

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha expresado este lunes junto al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, que espera que la segunda fase del plan de paz para la Franja de Gaza empiece "lo más rápido posible", si bien para ello ha instado al Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) a desarmarse.

"Tiene que haber un desarme: tenemos que desarmar a Hamás", ha explicado el presidente en declaraciones a la prensa junto a Netanyahu, agregando que espera que la fase de reconstrucción en el enclave palestino empiece "muy pronto".

Trump ha afirmado además que apoyaría un nuevo ataque contra Irán si intenta recuperar sus capacidades nucleares y ha aconsejado a Teherán que, frente a esta posibilidad, opte por cerrar un acuerdo con Washington. "Podrían haber llegado a un acuerdo la última vez, antes de que les lanzáramos un gran ataque", ha recordado.

Asimismo, Trump ha resaltado que su relación con Netanyahu es "extraordinaria". "A veces puede ser muy difícil, pero se necesita un hombre fuerte. Si hubiera un hombre débil, no habría Israel ahora", ha señalado poco antes de llevar a cabo una reunión bilateral en su residencia en Mar-A-Lago, en el estado de Florida.

Por su parte, Netanyahu ha elogiado la relación entre Israel y Estados Unidos. "Se puede juzgar esto no sólo por la frecuencia de nuestras reuniones, sino por el contenido y la intensidad", ha asegurado el primer ministro, agregando que el mundo tiene la "gran fortuna" de tener a Trump en la Casa Blanca.

Al terminar la reunión bilateral con Netanyahu en su residencia en Mar-A-Lago, en el estado de Florida, Trump ha enfatizado nuevamente en declaraciones a los medios que Hamás "tendrá un plazo muy breve" para llevar a cabo el desarme y que, en caso de que no entreguen las armas, pagarán "un precio muy alto".

Asimismo, en la rueda de prensa posterior al encuentro el magnate ha reconocido que ambos líderes "no coinciden en un 100 por ciento" en sus posturas sobre Cisjordania. "Hará lo correcto", ha expresado, dirigiéndose al primer ministro israelí.

EL PERDÓN A NETANYAHU

Trump --que envió una carta al presidente israelí, Isaac Herzog, en noviembre para instarle a indultar a Netanyahu-- ha definido a su aliado como "un primer ministro en tiempos de guerra" y un "héroe". "¿Cómo es posible que no le concedan un indulto?", se ha preguntado.

En este sentido, ha asegurado que recientemente ha hablado con Herzog, quien le habría confirmado que el indulto "está de camino".

No obstante, poco después la oficina del mandatario ha emitido un comunicado negando que esta conversación haya tenido lugar.

"No ha habido ninguna conversación entre el presidente Herzog y el presidente Trump desde que se presentó la solicitud de indulto. Hace varias semanas, el presidente Herzog mantuvo una conversación con un representante del presidente Trump (...) que explicó la etapa del proceso en que se encuentra actualmente la solicitud y que cualquier decisión al respecto se tomará de acuerdo con los procedimientos establecidos", reza el comunicado.

El primer ministro israelí también se ha reunido durante la jornada con el secretario de Estado, Marco Rubio, para abordar, entre otros temas, "la seguridad regional, la cooperación económica y la lucha contra el antisemitismo".

"Ambos líderes destacaron la importancia de continuar la cooperación para promover la paz y la estabilidad en Oriente Próximo, de acuerdo con la visión del plan de paz de 20 puntos del presidente Trump", ha señalado el Departamento de Estado en un comunicado.

Netanyahu ya mantuvo en la víspera una videoconferencia con el multimillonario Elon Musk en una conversación en la que también participaron la ministra de Transporte, Miri Regev, y el director de la Dirección Nacional de IA, Erez Eskel.

"Musk aceptó la invitación del primer ministro y la ministra Regev para participar en la Conferencia de Transporte Inteligente que se celebrará en marzo. Además, hablaron sobre la cooperación continua con Tesla y el avance de la legislación relativa a los vehículos autónomos", ha detallado la oficina de Netanyahu en un comunicado.