O. Próximo.- Detenido el tercer asaltante judío que agredió a una árabe-israelí embarazada en Yafo (Israel)

MADRID, 16 dic. 2025 (Europa Press) - La Policía de Israel ha detenido este lunes al último de los tres presuntos responsables de una agresión contra una mujer árabe-israelí perpetrada el sábado en la localidad de Yafo, a las afueras de Tel Aviv, un incidente que ha provocado protestas por parte de la comunidad árabe-israelí. Horas antes, el cuerpo ha arrestado a los otros dos sospechosos, quienes están siendo interrogados en la unidad de lucha contra la delincuencia del Distrito de Ayalon, según recoge 'The Times of Israel'. El diario también destaca que el Tribunal de la Magistratura de Tel Aviv ha emitido una orden de embargo sobre la información relacionada con este caso. Los tres sospechosos atacaron con un pulverizador de pimienta a una mujer de 30 años identificada como Hanan abú Shehadé cuando conducía un vehículo con sus dos hijos. Según medios árabes, los asaltantes la insultaron con frases racistas y una de sus hijas, de siete años de edad, recibió un escupitajo, hechos que provocaron la indignación de esta comunidad. La Policía atribuye el conflicto a una discusión, pero la familia apunta a una agresión racista. Hasta 15 árabe-israelíes han sido detenidos por participar en las protestas espontáneas del sábado y han sido puestos en libertad este lunes.