O. Próximo. Detenidos cuatro militares por dejar atrás a un efectivo que se durmió durante una operación en Cisjordania

MADRID, 8 Dic. 2025 (Europa Press) -

Las fuerzas de seguridad israelíes han detenido este lunes a cuatro militares por haber dejado a un compañero de brigada atrás "de forma accidental" durante una operación llevada a cabo la semana pasada en la localidad de Qabatiya, en Cisjordania.

El Ejército, que ha descrito lo sucedido como un "grave incidente", ha indicado que el militar en cuestión fue "abandonado" en un edificio tras haberse quedado dormido. Después de 40 minutos, el militar se reunió con el resto de los efectivos en otro inmueble.

"Los comandantes fueron informados de forma inmediata de lo sucedido y se está realizando una investigación exhaustiva al respecto", ha aseverado el Ejército en un comunicado en el que ha especificado que los hallazgos se entregarán a los altos cargos pertinentes.

"Las pesquisas apuntan a que esto no cumple los estándares que se esperan de los comandantes y militares israelíes, especialmente de los que forman parte de una unidad especial", ha indicado el Ejército.