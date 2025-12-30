O. Próximo.- Diez países piden a Israel que abra nuevos cruces y aumente la ayuda a Gaza ante las lluvias e inundaciones

MADRID, 30 Dic. 2025 (Europa Press) - Un total de diez países occidentales han pedido a Israel que incremente el flujo de ayuda a la Franja de Gaza ante las fuertes lluvias e inundaciones en el enclave, además de abrir nuevos cruces y garantizar que las organizaciones puedan operar de forma "sostenida" ante las nuevas normas de registro impuestas por las autoridades israelíes. Los Ministerios de Exteriores de Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Islandia, Japón, Noruega, Suecia, Suiza y Reino Unido han advertido en un comunicado conjunto que 1,3 millones de personas necesitan "apoyo urgente" en materia de vivienda. "Más de la mitad de los centros de salud funcionan sólo parcialmente y carecen de equipo y suministros médicos esenciales. El colapso total de la infraestructura de saneamiento ha dejado a 740.000 personas vulnerables a las inundaciones", han resaltado. Pese a que la Clasificación Integrada de las Fases de la Seguridad Alimentaria (IPC) suspendió en diciembre su declaración de estado de hambruna en Gaza, la mayoría de la población todavía se enfrenta "a altos niveles de inseguridad alimentaria aguda". "Si bien la cantidad de ayuda que llega a Gaza ha aumentado desde el alto el fuego, la respuesta sigue siendo muy limitada por los obstáculos persistentes al acceso humanitario", han subrayado, agregando que es necesario levantar las restricciones a las importaciones consideradas "de doble uso", que afectan a equipo médico y de refugio. Si bien han celebrado la apertura parcial del paso fronterizo de Allenby/Rey Husein, que conecta Jordania con Cisjordania y que se encuentra bajo control de las tropas de Israel, han lamentado que "otros corredores sigan estando cerrados o restringidos", incluyendo el cruce de Rafá, algo contemplado en el plan para poner fin a las hostilidades en Gaza. Asimismo, han advertido de que las nuevas normas de registro impuestas por las autoridades israelíes podrían provocar el cierre forzoso, a partir del 31 de diciembre, de las operaciones de muchas ONG tanto en Gaza como en Cisjordania, lo que tendría "graves repercusiones en el acceso a los servicios esenciales, incluida la asistencia sanitaria". "Cualquier intento de limitar su capacidad de operar es inaceptable. Sin ellas, será imposible satisfacer todas las necesidades urgentes en la escala requerida", han detallado, agregando además que es fundamental que Naciones Unidas y sus asociados puedan continuar su "labor vital". Por otro lado, han instado a las milicias palestinas a entregar el cuerpo del último rehén que permanece retenido en Gaza, además de el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) se "desarme y renuncie a la violencia" de conformidad con el plan de paz formulado por el presidente estadounidense, Donald Trump. Desde el pasado 10 de octubre rige un frágil alto el fuego en la Franja de Gaza, en medio de las acusaciones de Israel y Hamás de estar boicoteando la hoja de ruta acordada para poner fin a más de dos años de ataques sobre el enclave palestino, que han dejado ya más de 71.000 muertos y una severa crisis humanitaria. Después de la entrega de los rehenes tal y como marcaba la primera fase del plan de paz, la segunda aborda, entre otras cuestiones, el desarme de Hamás y el despliegue de una fuerza internacional para evitar nuevos enfrentamientos, si bien la milicia palestina ha dado señales de no estar por la labor de dejar las armas.