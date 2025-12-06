O. Próximo. El nuevo líder de las milicias anti-Hamás de Gaza promete intensificar su lucha contra el grupo palestino

MADRID, 6 dic. 2025 (Europa Press) -

Ghasan al Dahini, el nuevo líder de las milicias gazatíes Fuerzas Populares, apoyadas por Israel, ha prometido intensificar su lucha contra el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) tras la muerte de su predecesor, Yaser Abu Shabab, en un tiroteo cuando intentaba resolver una presunta disputa familiar.

"Seguimos con la misma fuerza e incluso con mayor determinación", ha afirmado en una entrevista publicada este sábado por el canal de televisión israelí 12, reconociendo que la "ausencia" de Abu Shabab es "dolorosa", si bien pese a su muerte no se "detiene la lucha contra el terrorismo".

Al Dahini ha enfatizado así que seguirán combatiendo y arrestando a los milicianos de Hamás, así como "confiscando" todo su armamento militar. "Hago lo que merecen en nombre del pueblo y de los hombres libres", ha dicho, agregando que no tiene "miedo" de la milicia.

Varios vídeos difundidos en redes sociales muestran a Al Dahini —de 39 años y quien procede de la tribu beduina Al Tarabin— arengando a sus partidarios en el enclave en un intento por demostrar que continúan con sus actividades pese a la muerte de su ya exlíder.

Las Fuerzas Populares confirmaron en la víspera la muerte de su dirigente, si bien aseguraron que que "no son ciertas las informaciones engañosas" que afirman que la responsabilidad de su fallecimiento sea Hamás, puesto que son "demasiado débiles para dañar al comandante en jefe".

Hamás aseguró en un comunicado que era "inevitable" el final del "traidor" Abu Shabab quien, han considerado, "traiciona a su pueblo y a su patria y se conforma con ser instrumentos de la ocupación". "Los actos criminales cometidos por el llamado Yaser Abu Shabab y su banda representaron una flagrante ruptura del orden nacional y social", aseveró el grupo palestino.

Antes de unirse a las milicias anti-Hamás, Al Dahini era presuntamente miembro del Ejército del Islam en Gaza, una organización de corte yihadista y salafista, según datos del Consejo Europeo de Relaciones Exteriores (ECFR, por sus siglas en inglés).