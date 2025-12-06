O. Próximo.- España trasladará a Abbas en su visita que ha llegado la hora de construir un verdadero Estado palestino

MADRID, 6 dic. 2025 (Europa Press) -

El ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, ha manifestado este sábado durante su comparecencia en el Foro Internacional de Doha (Qatar) que el Gobierno español trasladará el próximo miércoles en persona al presidente palestino, Mahmud Abbas, que es el momento de construir un "verdadero Estado palestino" en Cisjordania y Gaza bajo la Autoridad Palestina que dirige el mandatario.

Abbas mantendrá el próximo miércoles sendos encuentros con el rey Felipe VI y con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, en lo que se tratará de su segunda visita a España después del reconocimiento oficial de Palestina como Estado de pleno derecho en la comunidad internacional, que el Gobierno español llevó a cabo en mayo de 2024.

"Es hora de trabajar para establecer un verdadero Estado palestino. Y eso significa Cisjordania y Gaza bajo una sola autoridad palestina", ha manifestado el ministro de Exteriores. Albares, además, ha aprovechado para condenar el repunte de la violencia ejercida por los colonos israelíes en Cisjordania, que "de verdad, está fuera de lugar".

Para Albares, el éxito del futuro Estado palestino será un éxito de Europa. "El día que exista una única autoridad palestina que controle Cisjordania y Gaza, conectadas por un corredor con salida al mar y con su capital en Jerusalén Este, viviendo en buena vecindad con Israel, habremos logrado lo que Europa representa, que es la paz y el respeto al Derecho Internacional y al Derecho Internacional Humanitario", ha declarado el ministro de Exteriores.

Por otro lado, el ministro ha aprovechado para alabar la "asombrosa" labor mediadora de Qatar en la región y, en términos generales, "dentro del orden mundial de la diplomacia".

"Necesitamos la diplomacia tradicional, pero si existen otras maneras de unir a las personas, de ayudarnos mutuamente a comprendernos mejor, bienvenidas. Pero debemos asegurarnos de que siempre hablemos de una paz duradera, justa y por una buena causa", ha indicado.