O. Próximo.- Hamás reclama "refugios reales y decentes" para Gaza ante la llegada de una nueva tormenta y el mal clima

MADRID, 9 dic. 2025 (Europa Press) -

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) ha reclamado la entrega "urgente" de ayuda humanitaria a la población de la Franja de Gaza, incluidos "refugios reales y decentes", y ha alertado del impacto de una nueva tormenta polar que afectará al enclave a partir de este miércoles.

El portavoz del grupo, Hazem Qasem, ha subrayado en un comunicado que "las actuales tiendas de campaña para los desplazados no están preparadas para soportar la lluvia o el frío invernal, especialmente ante las restricciones de la ocupación --en referencia a Israel-- a la entrada de combustible".

"La catastrófica situación humanitaria requiere apoyo urgente y la entrega de refugios reales y decentes por parte de todas las partes implicadas", ha dicho, antes hacer hincapié en la necesidad de "forzar a la ocupación a aplicar los protocolos humanitarios" del acuerdo alcanzado en octubre para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para Gaza.

Así, ha denunciado que los palestinos de Gaza "siguen siendo sometidos a un exterminio continuado a través de múltiples medios, la continuación del cerco, la prohibición a la entrada de refugios apropiados, las restricciones a la ayuda humanitaria y el cierre de los pasos fronterizos".

"Esto pone a la comunidad internacional ante una urgente responsabilidad moral y política con la población civil", ha subrayado, una línea defendida durante la jornada por la oficina de prensa de las autoridades de Gaza, controladas por Hamás, que han advertido también del impacto de la llegada de esta nueva tormenta polar.

La oficina de prensa gazatí ha recalcado que se espera que este "sistema de baja presión" afecte al enclave entre el miércoles y el viernes y ha asegurado que "supone un peligro real, incluida la inundación de las tiendas de campaña", lo que amenaza con empeorar la situación de más de 1,5 millones de desplazados internos.

"La tormenta 'Birun' provocará inundaciones por las intensas lluvias previstas, así como fuertes vientos que arrancarán las tiendas de los desplazados", ha destacado, en medio del empeoramiento del clima de cara al invierno, con el consiguiente riesgo para la población, sumida en una grave crisis a causa de la ofensiva lanzada por Israel tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Las próximas horas serán escenario de escenas descorazonadoras de familias luchando por sobrevivir dentro de tiendas de campaña que no pueden soportar la lluvia o el viento, en medio de un vergonzoso silencio internacional y la ausencia de una intervención seria para dar una mínima protección y ayuda a los desplazados", ha lamentado.

Por su parte, el Ministerio de Sanidad de Gaza ha cifrado este mismo martes en 70.366 los muertos y en 171.064 los heridos a causa de la ofensiva de Israel, una cifra que incluye 377 muertos y 987 heridos desde el 10 de octubre, fecha en la que entró en vigor el alto el fuego.

Desde entonces, los equipos de rescate han recuperado además 626 cadáveres en zonas de las que se replegaron las tropas israelíes, si bien la cartera ha insistido en que "aún hay víctimas entre los escombros y tiradas en las calles" en zonas a los que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no pueden acceder.