O. Próximo.- Heridos siete palestinos en un nuevo ataque perpetrado por colonos israelíes en Cisjordania

MADRID, 4 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Al menos siete palestinos han resultado heridos este jueves en un ataque perpetrado por colonos israelíes en Cisjordania, en medio del aumento de estos incidentes y de las operaciones del Ejército de Israel en la zona, denunciadas en reiteradas ocasiones por la Autoridad Palestina y la comunidad internacional.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, colonos armados del asentamiento de Karmei Tzur han atacado a varios con piedras y palos a varios agricultores en el área de Uardan, entre las localidades de Beit Umar y Halhul. Las víctimas han sido trasladadas a un hospital en esta última ciudad.

Las autoridades israelíes no se han pronunciado por ahora sobre este último incidente, entre denuncias sobre la impunidad con la que cuentan los colonos responsables de estos incidentes. El Derecho Internacional considera además ilegales los asentamientos, al encontrarse en territorios ocupados.

Naciones Unidas afirmó recientemente que más de 1.000 palestinos han muerto en Cisjordania a manos de militares o colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados contra Israel por Hamás y otras facciones palestinas, si bien ya en los nueve meses anteriores al 7-O se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.