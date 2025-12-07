O. Próximo. Identificado como un adolescente uno de los dos muertos en una operación de Israel en Hebrón, Cisjordania

MADRID, 7 dic. 2025 (Europa Press)

Las autoridades palestinas han denunciado este domingo que uno de los muertos a manos del Ejército de Israel durante una incursión llevada a cabo el sábado en la ciudad cisjordana de Hebrón es un adolescente de 17 años, tras una operación que se saldó con la muerte de dos palestinos y que se enmarca en el aumento de las redadas israelíes en Cisjordania.

El Ministerio de Sanidad vinculado a la Autoridad Palestina ha indicado en un breve mensaje en su cuenta en Telegram que el fallecido ha sido identificado como Ahmed Jalil Ahmed al Rayabi, de 17 años, "tiroteado por el Ejército de ocupación en el área de Bab al Zauiya de Hebrón" durante la tarde del sábado.

Horas antes se había confirmado que el segundo fallecido era Naim abú Daud, trabajador de la limpieza de 55 años alcanzado por los disparos israelíes en la zona del suceso, mientras que el Ejército de Israel sostuvo que dos "terroristas" intentaron atropellar a militares, que respondieron abriendo fuego.

Sin embargo, fuentes militares israelíes indicaron posteriormente al diario 'The Times of Israel' que solo una persona conducía el vehículo y que el otro fallecido es un "civil no involucrado" en el incidente. Las tropas israelíes habrían trasladado posteriormente el cadáver de uno de los sospechosos, lo que habría resultado en la tardanza en su identificación.

Naciones Unidas afirmó recientemente que más de 1.000 palestinos han muerto en Cisjordania a manos de militares o colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados contra Israel por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas, si bien ya en los nueve meses anteriores al 7-O se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.