O. Próximo.- Imputado en Israel un ciudadano ruso por supuestamente llevar a cabo labores de espionaje para Irán

MADRID, 19 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Las autoridades de Israel han imputado este viernes por espionaje a un ciudadano ruso arrestado por supuestas labores de inteligencia a favor de Irán, según ha indicado la Fiscalía, que ha detallado que el sospechoso habría realizado fotografías de instalaciones sensibles para enviarlas a Teherán. La Fiscalía ha indicado que el hombre, identificado como Vitali Zviagintsev, residía en Israel con permiso de trabajo, antes de agregar que estuvo en contacto con un agente iraní entre octubre y diciembre, cuando fue arrestado en una base de la Fuerza Aérea, según ha recogido el diario 'The Times of Israel'. Así, Zviagintsev habría realizado fotografías previamente a los puertos de Eilat, Haifa y Asdod, así como a la Herzliya Merina, tras lo que las envió al citado agente, no identificado. Además, grabó varias refinerías situadas en la ciudad de Haifa y realizó fotografías a buques militares, incluido uno de Estados Unidos. El hombre fue arrestado a principios de diciembre en la base aérea Ramat David, donde hizo varias fotografías antes de ser detenido. Las autoridades israelíes han asegurado durante los últimos meses haber desarticulado varios complots iraníes para labores de espionaje e incluso la comisión de atentados en territorio de Israel, incluido el reclutamiento de israelíes para llevar a cabo el asesinato de varios altos cargos, entre ellos el primer ministro, Benjamin Netanyahu.