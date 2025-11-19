O. Próximo.- Israel anuncia la muerte de dos supuestos miembros de Hezbolá en nuevos ataques contra Líbano

MADRID, 19 de noviembre de 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha anunciado este miércoles la muerte de dos supuestos miembros del partido-milicia chií Hezbolá en nuevos ataques contra Líbano, a pesar del alto el fuego pactado a finales de noviembre de 2024 y en medio de su intensificación de los bombardeos durante las últimas semanas.

Así, ha afirmado que sus fuerzas llevaron a cabo dos bombardeos para "eliminar a dos terroristas de Hezbolá" en las áreas de Bint Yabail y Blida, ambas en el sur de Líbano, sin que el grupo se haya pronunciado por ahora sobre estas informaciones ni hayan trascendido las identidades de las víctimas de los ataques.

El Ejército israelí ha subrayado a través de su cuenta en la red social X que uno de ellos "estaba implicado en operaciones de reconstrucción de Hezbolá en Bint Yabail", mientras que el segundo sospechoso "estaba recopilando información de Inteligencia" sobre las tropas de Israel.

"Las acciones de los dos terroristas constituyeron violaciones de los acuerdos entre Israel y Líbano", ha apuntado, en referencia al citado acuerdo de alto el fuego. "Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) continuarán actuando para eliminar cualquier amenaza y proteger al Estado de Israel", ha zanjado.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.