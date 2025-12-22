O. Próximo.- Israel confirma la muerte de un supuesto miembro de Hezbolá en otro ataque en el sur de Líbano

MADRID, 22 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha confirmado este lunes la muerte de un supuesto miembro del partido-milicia chií libanés Hezbolá en un ataque con drones perpetrado el domingo en el sur de Líbano a pesar del alto el fuego pactado en noviembre de 2024.

"Las fuerzas israelíes han eliminado a un terrorista de la organización Hezbolá que estaba trabajando para restaurar la infraestructura militar del grupo en el sur de Líbano", ha indicado el Ejército en un comunicado en el que ha afirmado que el ataque tuvo lugar el domingo.

En este sentido, ha apuntado a que "dos terroristas fueron atacados entonces en la zona de Yatar, en el sur de Líbano". "Como parte de los ataques, las fuerzas israelíes eliminaron a un terrorista. (...) Sus acciones constituían una violación de los entendimientos entre Israel y el Líbano", ha zanjado.

La semana pasada, las Fuerzas Armadas de Israel aseguraron que habían "eliminado" a cuatro supuestos miembros de Hezbolá. "Seguiremos trabajando para eliminar cualquier amenaza al Estado de Israel", han manifestado.

Las autoridades de Israel justifican este tipo de ataques contra Líbano argumentando que actúan contra actividades de Hezbolá y que, por ello, no violan el alto el fuego pactado en noviembre, si bien tanto Beirut como el grupo chií se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas por su impacto negativo sobre la estabilidad del país.

El pacto, alcanzado tras meses de combates al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023, contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.