O. Próximo.- Israel detiene a un hombre sospechoso de espiar para Irán y fotografiar la vivienda de un ex primer ministro

MADRID, 25 de diciembre de 2025 (Europa Press) Las autoridades de Israel han anunciado este jueves la detención de un ciudadano israelí sospechoso de llevar a cabo labores de espionaje a favor de Irán con el seguimiento de las actividades del ex primer ministro israelí Naftali Bennett. La Policía israelí ha señalado en un comunicado publicado en su cuenta en la red social X que el sospechoso, Vadim Kupriyanov, residente en Rishon LeZion, realizó fotografías cerca de la casa de Bennett, antes de agregar que "es sospechoso de cometer delitos contra la seguridad por orden de elementos de la Inteligencia iraní". "Kupriyanov fue arrestado al ser identificado como alguien que había tomado fotografías cerca de la casa de Bennett como parte de sus contactos con funcionarios iraníes. Se le pidió que comprara una cámara para automóvil para llevar a cabo la misión", ha destacado. Asimismo, ha afirmado que los interrogatorios han permitido determinar que Teherán le pidió llevar a cabo "misiones de seguridad", en el marco de las cuales "presentó diversas fotografías tomadas en su ciudad de residencia y en otras ciudades a cambio de diversas sumas de dinero". Bennett ha reaccionado al anuncio con un breve mensaje en su cuenta en X. "Los esfuerzos de Irán para dañarme no me detendrán en mi misión vital", ha dicho, después de que este mes fuera objetivo de un ciberataque que logró penetrar en su cuenta en Telegram y acceder a sus contactos y conversaciones en la aplicación. Las autoridades israelíes han asegurado durante los últimos meses haber desarticulado varios complots iraníes para labores de espionaje e incluso la comisión de atentados en territorio de Israel, incluido el reclutamiento de israelíes para llevar a cabo el asesinato de varios altos cargos, entre ellos el primer ministro, Benjamin Netanyahu.