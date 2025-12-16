O. Próximo.- Israel dice que el adolescente palestino muerto el lunes a manos de sus tropas "estaba lanzando piedras"

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha afirmado este martes que el adolescente palestino muerto el lunes por disparos de militares israelíes en Cisjordania estaba participando en "disturbios" que incluyeron "el lanzamiento de piedras", en medio del aumento de las incursiones israelíes y los ataques por parte de colonos en esta zona de los Territorios Palestinos Ocupados.

Así, ha afirmado que el adolescente, identificado como Amar Yaser Muhamad Taamra, de 16 años, fue tiroteado en Tuqu después de que "estallaran unos disturbios que incluyeron el lanzamiento de piedras contra las fuerzas", según ha recogido el diario israelí 'The Times of Israel'.

"Las tropas utilizaron medios antidisturbios y luego abrieron fuego contra el principal instigador", ha manifestado, antes de resaltar que "se identificó un impacto" y asegurar que el incidente está siendo investigado, sin más detalles al respecto.

Naciones Unidas afirmó recientemente que más de 1.000 palestinos han muerto en Cisjordania a manos de militares o colonos radicales desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques lanzados contra Israel por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y otras facciones palestinas, si bien ya en los nueve meses anteriores al 7-O se había registrado la mayor cifra de palestinos muertos en Cisjordania desde la Segunda Intifada, dos décadas antes.