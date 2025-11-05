O. Próximo.- Israel entrega los cadáveres de 15 palestinos que retenía desde el 7-O y la ofensiva contra Gaza

MADRID, 5 Nov. 2025 (Europa Press) - Las autoridades de Israel han entregado este miércoles los cadáveres de otros 15 palestinos que retenía a raíz de los ataques del 7 de octubre de 2023 y la posterior ofensiva contra la Franja de Gaza, después de que el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) entregara el martes el cadáver de otro de los secuestrados durante los citados ataques. El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado en un mensaje en su cuenta en Telegram que los cadáveres han sido entregados con la mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), encargado del traslado de los rehenes vivos y los cadáveres que están siendo intercambiados en el marco del acuerdo alcanzado a mediados de octubre entre Israel y Hamás. Así, ha elevado a 285 los cadáveres entregados hasta la fecha por el Gobierno de Israel, antes de afirmar que hasta ahora han sido identificados 84 de ellos. "Los equipos médicos siguen manipulando los cuerpos en línea con los procedimientos y protocolos médicos aprobados, de cara a la finalización de los exámenes, documentación y entrega a las familias", ha destacado. El acuerdo entre las partes para aplicar la primera fase de la propuesta del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para Gaza estipula que Israel debe entregar los restos de 15 palestinos por cada uno de los rehenes fallecidos devueltos por Hamás, que hasta ahora ha liberado a los 20 rehenes que seguían con vida y ha entregado 21 cuerpos, por lo que Israel sigue a la espera de otros siete. Por su parte, el Gobierno israelí ha liberado a cerca de 2.000 palestinos que estaban en sus cárceles y ha entregado 285 cadáveres en línea con el citado acuerdo, en medio de acusaciones cruzadas sobre violaciones del alto el fuego, incluido el continuado cierre del paso de Rafá, en la frontera con Egipto, para el paso de ayuda humanitaria. El Ministerio de Sanidad gazatí ha indicado además que durante las últimas 24 horas se han confirmado tres muertos, incluido uno por un ataque israelí y dos cadáveres recuperados en otras zonas, con lo que ascienden a 68.875 los muertos por la ofensiva desatada por Israel tras los ataques del 7-O, a los que se suman 170.679 heridos. Asimismo, ha subrayado que desde la entrada en vigor del alto el fuego el 10 de octubre se han registrado 241 muertos y 609 heridos, al tiempo que se han recuperado 513 cuerpos de zonas de las que se han replegado las tropas israelíes, si bien ha retierado que "aún hay víctimas bajo los escombros y tiradas en las calles, dado que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no han podido llegar a ellas hasta ahora".