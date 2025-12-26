O. Próximo.- Israel lanza nuevos bombardeos contra supuestos objetivos de Hezbolá en Líbano pese al alto el fuego

MADRID, 26 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha lanzado este viernes nuevos bombardeos contra lo que describe como objetivos del partido-milicia chií Hezbolá, a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024, sin que por ahora haya informaciones sobre víctimas.

"Alcanzado un complejo de entrenamiento y formación utilizado por la Fuerza Raduán de Hezbolá para realizar maniobras, ejercicios de tiro, entrenar y preparar ataques contra soldados de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y civiles israelíes", ha indicado el Ejército a través de su cuenta en la red social X.

Asimismo, ha resaltado que también ha bombardeado "múltiples instalaciones de almacenamiento de armas e infraestructura terrorista con numerosas estructuras militares de Hezbolá", antes de afirmar que "la presencia de estos objetivos y el entrenamiento (llevado a cabo en ellos) supone una violación de los entendimientos entre Israel y Líbano", en referencia al alto el fuego.

Los ataques llegan un día después de que Israel matara a dos personas en un bombardeo contra el país, entre ellas un supuesto miembro de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria de Irán, según el Ejército israelí, sin que Teherán haya reaccionado por ahora a estas afirmaciones.

Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas.

El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.