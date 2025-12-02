O. Próximo.- Israel recibe restos no especificados de manos del CICR en la Franja de Gaza

MADRID, 2 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

El Ejército de Israel ha recibido este martes "hallazgos" no especificados localizados en la Franja de Gaza, según ha confirmado la oficina del primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, sin que por ahora haya detalles sobre si se trata de los restos de otro de los secuestrados durante los ataques del 7 de octubre de 2023.

"Israel ha recibido, a través de la Cruz Roja, hallazgos entregados a elementos de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y la Agencia de Seguridad Interna (ISA) dentro de la Franja de Gaza, donde se celebrará una ceremonia militar con la participación del rabino militar", ha dicho la oficina de Netanyahu, que ha afirmado que posteriormente serán trasladados a Israel para un examen forense.

Así, ha recalcado que "una vez se complete el proceso de identificación se procederá a una notificación formal a la familia", antes de agregar que la Dirección de Cautivos y Desaparecidos ha estado en contacto constante con la familia de los dos rehenes caídos". "Los esfuerzos para lograr la vuelta de nuestros rehenes siguen en marcha y no cesarán hasta que vuelva el último rehén", ha zanjado.

Netanyahu ha hecho así referencia a las familias de los dos rehenes cuyos cadáveres siguen sin ser localizados en Gaza de cara a su entrega por parte del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), en el marco del acuerdo alcanzado en octubre para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el futuro de la Franja.

Sin embargo, Hamás no ha confirmado oficialmente hasta ahora que haya encontrado los restos de alguno de estos dos rehenes, tal y como ha hecho hasta ahora de cara a las ceremonias de entrega de los mismos al Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) para su traslado a Israel.

La aplicación de este acuerdo incluyó un alto el fuego que entró en vigor el 10 de octubre y la liberación de los 20 rehenes que seguían con vida y la entrega de 30 de los rehenes fallecidos. Además, Israel ha liberado a cerca de 2.000 palestinos que estaban en sus cárceles y ha entregado cerca de 350 cadáveres de palestinos que retenía desde los ataques y la posterior ofensiva contra Gaza.