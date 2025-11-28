O. Próximo.- La ONU condena la "aparente ejecución sumaria" de dos palestinos por las fuerzas de Israel en Cisjordania

MADRID, 28 de noviembre de 2025 (Europa Press) - Naciones Unidas ha condenado este viernes el "descarado asesinato" de dos palestinos por parte de las fuerzas israelíes durante una incursión en la ciudad cisjordana de Yenín y ha recalcado que se trata de "una aparente ejecución sumaria", un hecho que ha llevado a las autoridades de Israel a abrir una investigación sobre el agente responsable de los disparos contra estos dos hombres después de que se rindieran y se entregaran. "Los asesinatos de palestinos por parte de las fuerzas de seguridad israelíes y los colonos en la Cisjordania ocupada han ido al alza, sin rendición de cuentas, incluso en los escasos casos en los que se anuncian investigaciones", ha manifestado el portavoz de la oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Jeremy Laurence. "Tras el incidente de ayer, grabado en vídeo por un canal de televisión, se anunció una revisión interna", ha reseñado, antes de apuntar que las declaraciones de altos cargos israelíes "intentando eximir de responsabilidad a las fuerzas de seguridad" genera "serias dudas sobre la credibilidad de cualquier revisión o investigación futura realizada por una entidad que no sea totalmente independiente del Gobierno". Así, Laurence ha hecho hincapié en que el Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos ha documentado 1.030 palestinos muertos, entre ellos 223 niños, en Cisjordania y Jerusalén Este a manos de fuerzas israelíes y colonos desde el 7 de octubre de 2023, fecha de los ataques encabezados por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) contra territorio israelí. "La impunidad por el uso ilegal de la fuerza por parte de las fuerzas de seguridad israelíes y la creciente violencia de los colonos israelíes deben cesar", ha reiterado Laurence, quien ha insistido en que el jefe de la oficina, Volker Turk, "insta a que se realicen investigaciones independientes, rápidas y efectivas sobre los asesinatos de palestinos, y a que los responsables de las violaciones rindan cuentas plenamente". El Departamento de Investigaciones Internas de la Policía de Israel ha confirmado ya la apertura de una investigación tras ser contactado por la Policía Militar, después de que el incidente, en el que se ve a un agente tiroteando a dos palestinos que se habían rendido y estaban con las manos alzadas, ya detenidos y rodeados por las fuerzas israelíes durante su incursión en Yenín, según el diario israelí 'The Times of Israel'. Tras el suceso, el ministro de Seguridad Nacional de Israel, el ultraderechista Itamar Ben Gvir, ha expresado su apoyo a los soldados que han disparado contra los dos palestinos. "Las tropas actuaron exactamente como debían. Los terroristas debían morir", ha argüido en la red social X. Por su parte, el Gobierno palestino condenó la "atroz ejecución" y resaltó que este hecho "constituye un crimen de guerra documentado", así como "una flagrante violación de todas las leyes, acuerdos, normas y valores humanos internacionales". A las críticas se sumó Hamás, que acusó a las tropas israelíes de una "ejecución a sangre fría" de dos "jóvenes palestinos desarmados".