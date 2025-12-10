O. Próximo.- La ONU rechaza "firmemente" cualquier cambio de frontera de Gaza e Israel

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press)

Naciones Unidas ha manifestado este martes su "firme" oposición a cualquier cambio en los límites territoriales de la Franja de Gaza y de Israel, después de que el jefe del Ejército de este país declarara hace días la "línea amarilla", que delimita las posiciones avanzadas de los militares israelíes dentro del enclave palestino, como una "nueva frontera".

"Me parece que eso va en contra del espíritu y la letra del plan de paz de (el presidente de Estados Unidos, Donald) Trump, y nos oponemos firmemente a cualquier cambio en las fronteras de Gaza e Israel", ha afirmado en rueda de prensa el portavoz de la Secretaría General de la ONU, Stéphane Dujarric.

En este sentido, ha defendido que desde el organismo multilateral seguirán refiriéndose a la Franja de Gaza como todo el territorio original y no exclusivamente al que se encuentra dentro de la "línea amarilla".

El portavoz de António Guterres ha respondido así al general Eyal Zamir, quien afirmó el pasado domingo durante una visita a las posiciones israelíes en Beit Hanun y Yabalia que "la línea amarilla es una nueva frontera, un frente avanzado tanto ofensivo como defensivo para nuestras comunidades".

Poco antes de estas palabras, el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, declaró ante el canciller alemán, Friedrich Merz, el próximo comienzo de la fase 2 del alto el fuego con el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) y que contempla la retirada paulatina de las fuerzas israelíes.

Preguntado al respecto y sobre el papel de la ONU en esta segunda fase, Dujarric ha negado que estén participando "directamente en las negociaciones y debates" sobre su aplicación, si bien ha reiterado que siguen "muy comprometidos con las partes pertinentes".

Al hilo, ha confirmado conversaciones entre Guterres y las autoridades qataríes en Doha y una reunión en Jerusalén entre el embajador estadounidense, Mike Waltz, y el coordinador especial adjunto de la ONU para el proceso de paz, Ramiz Alakbarov.