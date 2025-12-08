O. Próximo.- Las autoridades de Gaza elevan a más de 37.500 los muertos a manos de Israel pese al alto el fuego

MADRID, 8 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Las autoridades de la Franja de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este lunes a más de 375 los palestinos muertos a manos del Ejército de Israel desde el 10 de octubre, fecha de entrada en vigor del alto el fuego al hilo del acuerdo para poner en marcha la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave. El Ministerio de Sanidad gazatí ha señalado en un comunicado en su cuenta en la red social Facebook que desde esa fecha se han documentado 376 "mártires" y 981 heridos, mientras que los equipos de rescate han recuperado 626 cadáveres de las zonas de las que se replegaron las tropas israelíes. En este sentido, ha manifestado que durante las últimas 24 horas han llegado a hospitales de Gaza seis cadáveres, entre ellos tres muertos por ataques israelíes, y once heridos, lo que eleva a 70.365 los muertos y 171.058 los heridos a causa de la ofensiva israelí, desatada en respuesta a los ataques del 7 de octubre de 2023. "Hay víctimas aún entre los escombros y tiradas en las calles, ya que las ambulancias y los equipos de Protección Civil no han podido llegar hasta ellas por ahora", ha reiterado, en línea con sus afirmaciones de las últimas semanas sobre la existencia de desaparecidos, por lo que se asume que la cifra de muertos será superior.