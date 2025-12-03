O. Próximo.- Los hutíes anuncian la liberación de varios marineros retenidos desde un ataque en julio contra su barco

MADRID, 3 dic. 2025 (Europa Press) -

Los rebeldes hutíes han anunciado este miércoles la liberación de varios marineros a los que retenían tras un ataque perpetrado en julio contra el buque 'Eternity C' en aguas del mar Rojo, antes de agregar que han sido enviados a Omán desde la capital, Saná, después de la mediación de Mascate.

Según las informaciones recogidas por la cadena de televisión yemení Al Masirah, vinculada al grupo, los liberados son nueve filipinos que formaban parte de la tripulación del barco, atacado por los hutíes en el marco de su bloqueo a Israel por la ofensiva contra la Franja de Gaza tras los ataques del 7 de octubre de 2023.

Por el momento Omán y Filipinas no se han pronunciado sobre la liberación, si bien Manila ya indicó el martes que esperaba que estas personas fueran liberadas próximamente.

Los hutíes apuntaron el 11 de noviembre a un fin de sus ataques contra buques relacionados con Israel en el mar Rojo y el golfo de Adén en el marco del acuerdo de alto el fuego en la Franja de Gaza, al hilo del pacto alcanzado en octubre entre Israel y Hamás para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos apra el enclave palestino.