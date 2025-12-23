O. Próximo.- MSF advierte de que sus actividades humanitarias en Gaza están en riesgo por las nuevas normas de Israel

MADRID, 23 Dic. 2025 (Europa Press) - La ONG Médicos Sin Fronteras (MSF) ha advertido este martes de que sus actividades humanitarias en la Franja de Gaza están en riesgo por las nuevas normas de registro impuestas por las autoridades israelíes a la ayuda humanitaria de organizaciones internacionales, que podría dejar a cientos de miles de palestinos sin acceso a atención sanitaria el próximo año. MSF, una de las principales organizaciones médicas que operan actualmente en la Franja, ha alertado de que los nuevos requisitos, que amenazan con retirar el registro a las ONG internacionales, les impedirían prestar servicios esenciales a la población de Gaza y Cisjordania a partir del 1 de enero de 2026. Así, ha instado a las autoridades israelíes a garantizar que las ONG internacionales puedan mantener y continuar su respuesta "imparcial e independiente" en Gaza, puesto que ya se ven "severamente restringidos" y "no pueden seguir desmantelando todavía más" el sistema humanitario, en medio de la destrucción de la infraestructura sanitaria en el enclave. "Supondría un desastre para la población palestina", ha lamentado MSF, al hacer hincapié en que solamente en 2025 con un presupuesto de unos 100 millones de euros han atendido más de 100.000 casos de traumatismo, gestionado más de 400 camas hospitalarias, realizado 22.700 intervenciones quirúrgicas a casi 10.000 pacientes y llevado a cabo cerca de 800.000 consultas ambulatorias, entre otros. Para 2026, la ONG ha comprometido entre 100 y 120 millones de euros para su respuesta humanitaria en Gaza, pero si pierde el acceso al enclave por decisión de las autoridades israelíes, ha avisado, una gran parte de la población no tendrá acceso a atención médica crítica, agua y apoyo vital, puesto que sus actividades llegan a casi medio millón de personas. En este sentido, continúa buscando un "diálogo constructivo con las autoridades israelíes para continuar sus actividades", mientras apoya a seis hospitales públicos y gestiona dos de campaña, respalda cuatro centros de atención sanitaria general y dirige un centro de hospitalización para el tratamiento de desnutrición. Además, ha abierto seis nuevos puntos sanitarios que ofrecen servicios básicos de salud. Las ONG que no estén registradas en Israel antes del 31 de diciembre se enfrentan a la clausura de sus operaciones en los siguientes 60 días. El sistema de registro incluye varios motivos de rechazo, entre ellos apoyar el procesamiento de las fuerzas de seguridad israelíes en tribunales internacionales o promover "campañas de desligitimación" contra Israel. Las autoridades de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han cifrado hasta ahora en 70.900 los palestinos muertos y en 171.190 los heridos a causa de la ofensiva de Israel, incluidos más de 400 muertos y 1.100 heridos desde el 10 de octubre, cuando entró en vigor un nuevo alto el fuego en la Franja. El pacto alcanzado en octubre llevó aparejado un alto el fuego, en vigor desde el 10 de octubre —si bien marcado por los bombardeos casi diarios por parte de Israel, que alega que actúa contra "terroristas"—, y la entrega de rehenes vivos y muertos por parte de Hamás, a excepción de uno, cuyo cuerpo sigue sin ser hallado en el enclave. La segunda fase, que aún no ha sido puesta en marcha, contempla la creación de una autoridad temporal que estará encabezada por Trump y tendrá como tarea supervisar la situación y de una fuerza de seguridad internacional en la que se espera que participen varios países, sin que por ahora haya detalles concretos sobre su composición y otros puntos como el proceso de retirada militar de Israel.