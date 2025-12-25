O. Próximo.- Mueren dos personas en nuevos bombardeos de Israel contra Líbano pese al alto el fuego de 2024

MADRID, 25 dic. 2025 (Europa Press) - Al menos dos personas han muerto este jueves en un nuevo ataque ejecutado por el Ejército de Israel contra Líbano, a pesar del alto el fuego en vigor desde noviembre de 2024 tras trece meses de combates entre las tropas israelíes y el partido-milicia chií Hezbolá al hilo de los ataques del 7 de octubre de 2023. Según las informaciones recogidas por la agencia estatal libanesa, NNA, los muertos iban en un vehículo alcanzado por un dron en los alrededores de Hermel (este). Además, otra persona ha resultado herida en otro ataque contra Janata, cerca de Tiro, en el sur de Líbano. El Ejército israelí ha confirmado su responsabilidad en estos ataques y ha resaltado que los objetivos eran "terroristas" de Hezbolá, sin que el grupo se haya pronunciado sobre los bombardeos o hayan trascendido las identidades de las víctimas. Israel ha lanzado decenas de bombardeos contra Líbano a pesar del alto el fuego de noviembre de 2024 argumentando que actúa contra actividades de Hezbolá y asegura que, por ello, no viola el pacto, si bien tanto Beirut como el grupo se han mostrado críticos con estas acciones, igualmente condenadas por Naciones Unidas. El alto el fuego contemplaba que tanto Israel como Hezbolá debían retirar sus efectivos del sur de Líbano. Sin embargo, el Ejército israelí ha mantenido cinco puestos en el territorio de su país vecino, algo también criticado por las autoridades libanesas y el grupo chií, que exigen el fin de este despliegue.