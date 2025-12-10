O. Próximo.- Mueren tres palestinos, incluido un niño, por disparos del Ejército de Israel en Gaza pese al alto el fuego

MADRID, 10 de diciembre de 2025 (Europa Press) -

Al menos tres palestinos, entre ellos un niño, han muerto este miércoles por disparos efectuados por el Ejército de Israel en el norte de la Franja de Gaza a pesar del alto el fuego al hilo del acuerdo para poner en marcha la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para el enclave.

Según las informaciones recogidas por la agencia palestina de noticias WAFA, las tres víctimas, que no han sido identificadas, han sido tiroteadas en Yabalia, tras lo que sus cuerpos han sido trasladados al Hospital Baptista Al Ahli de la ciudad de Gaza, sin que el Ejército israelí se haya pronunciado al respecto.

Horas antes, las autoridades de Gaza, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), habían cifrado en cerca de 380 los muertos y alrededor de 1000 los heridos por ataques del Ejército de Israel desde el 10 de octubre, fecha de entrada en vigor del alto el fuego.

El Ministerio de Sanidad gazatí afirmó en un comunicado en su cuenta en Telegram que la cifra total de víctimas por la ofensiva israelí, lanzada tras los ataques del 7 de octubre de 2023, asciende a 70.369 "mártires" y 171.069 heridos, si bien "aún hay víctimas entre los escombros y tiradas en las calles".