O. Próximo.- Recuperan otros 30.000 cadáveres entre los escombros de un edificio en Gaza bombardeado hace dos años por Israel

MADRID, 16 Dic. 2025 (Europa Press) -

Los equipos de rescate de la Franja de Gaza han anunciado este martes que han recuperado otros 30 cadáveres entre los escombros de un edificio de la ciudad de Gaza (norte) alcanzado durante una serie de bombardeos ejecutados por Israel en diciembre de 2023.

La Defensa Civil de Gaza ha informado de que "por segundo día consecutivo" ha recuperado una treintena de cuerpos que estaban "atrapados" bajo los restos de la vivienda de la familia Salem, situada en el barrio de Rimal, al oeste de la ciudad.

A través de un comunicado publicado en su canal de Telegram, ha explicado que los equipos de rescate continuarán buscando los cuerpos restantes desaparecidos bajo los escombros de la casa, "utilizando equipo limitado como una retroexcavadora y una excavadora".

En la víspera, los equipos de Protección Civil recuperaron los restos de alrededor de una veintena de personas en dicha localización, según informó el diario palestino 'Filastin', después de indicar a primera hora del día que las labores de búsqueda y rescate habían arrancado ya en Rimal para "recuperar los cuerpos de los mártires".

Las autoridades gazatíes, controladas por el Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás), han elevado este mismo martes a 70.667 los muertos y a 171.151 los heridos a causa de la ofensiva israelí contra la Franja, incluidos dos muertos y seis heridos confirmados durante las últimas 24 horas.

Asimismo, ha denunciado que desde el 10 de octubre, fecha en la que entró en vigor el alto el fuego a raíz del acuerdo para aplicar la primera fase de la propuesta de Estados Unidos para Gaza, se han registrado 393 muertos y 1.074 heridos, a los que se suman la recuperación de 634 cadáveres en zonas de las que se retiraron las tropas israelíes.