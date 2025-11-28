"O Rei" de Brasil: Palmeiras y Flamengo por el tetracampeonato de la Libertadores

Uno de los dos será el primer tetracampeón brasileño de la Copa Libertadores, "O Rei". Palmeiras y Flamengo decidirán el sábado en la final en Lima al sucesor de Botafogo como ganador del mayor torneo de clubes de Sudamérica.

Una multitud de aficionados, con camisetas del Verdão o del Mengão, hicieron fila el jueves en el área de migración del aeropuerto internacional Jorge Chávez tras aterrizar en la capital peruana.

Sus cánticos tronaban en los pasillos. Pasión pura de las hinchadas de los finalistas de la Libertadores, también en disputa por el Brasileirão, aunque el Fla roza el título con la punta de los dedos.

El equipo de Filipe Luís, el más popular de Brasil, lidera la liga con cinco puntos de ventaja sobre el Palmeiras y solo dos partidos por disputar.

El cuadro del portugués Abel Ferreira, en contraste, encadena cinco encuentros sin victoria.

Gane quien gane, el estadio Monumental de Lima, con capacidad para 80.000 espectadores, coronará por séptima temporada consecutiva a un equipo brasileño en la cima del torneo continental.

Se espera la llegada de unos 50.000 aficionados brasileños a la ciudad, en estado de emergencia desde finales de octubre debido a una ola de extorsiones y asesinatos del crimen organizado.

Brasilia se postuló incluso como alternativa para albergar el juego por la corona ante las protestas sociales que se registraron paralelamente en Lima, pero la propuesta no encontró ningún eco oficial.

La duda del 9 del Mengão

El 9 es la mayor duda del Flamengo para la final, con pitazo inicial a las 16H00 locales (21H00 GMT), que enfrentará a los dos cuadros más exitosos de los últimos años en Sudamérica.

Con Pedro lesionado y el ecuatoriano Gonzalo Plata suspendido, Bruno Henrique se perfila como titular, con el colombiano Jorge Carrascal como alternativa.

"Va a ser un gran partido, con los dos mejores equipos de Brasil y América del Sur", proyectó el delantero, de 34 años, después de anotar el gol del empate del Fla el martes como visitante ante el Atlético Mineiro (1-1).

Filipe Luís dio un voto de confianza a Bruno Henrique, con quien compartió plantilla como jugador en los títulos ganados por el Flamengo en la Copa Libertadores en 2019 y 2022.

Otra interrogante es Léo Ortiz.

El jugador ha acelerado en los entrenamientos, tras una lesión en el tobillo derecho, para formar dupla de centrales con Léo Pereira. Danilo, exdefensor del Manchester City y Real Madrid, espera turno.

"No tenemos descanso", dijo el técnico sobre el "maratón" de partidos del equipo, pero resaltó la profundidad de su plantilla, una de las más costosas de América, para buscar el doblete.

Dupla letal

Aunque el gol se les resiste últimamente, no hay secretos en punta para el Palmeiras, con el mortal dueto de Vitor Roque y el argentino José Manuel López.

"Es el partido más importante del año", manifestó el brasileño.

Ferreira reservó una decena de jugadores en el partido jugado el pasado martes por el Verdão en la liga, en que sufrió quizás un decisivo revés ante Gremio (3-2).

Pero el laureado técnico portugués advirtió: "una cosa" es el torneo doméstico y "otra" la Libertadores.

El sábado, se asoma una línea de tres en defensa y Khellven y Joaquín Piquerez como carrileros.

25 a 25

Desde que el Santos de Pelé inauguró en 1962 la lista de ganadores de la Libertadores de Brasil, ningún club del país de la Selecão pentacampeona mundial ha podido conquistar cuatro veces el evento.

Palmeiras ganó su última en 2021 y el Fla lo hizo al año siguiente.

El Rey de Copas, Independiente de Avellaneda, lidera el listado de campeones continentales con siete coronas, aunque la última se remonta a 1984.

En cuanto a los triunfos por países, Brasil igualará a su gran rival, Argentina, con 25 cada uno.

El vencedor en Lima disputará además la Copa Intercontinental en diciembre, la Recopa Sudamericana 2026 y el Mundial de Clubes 2029.

Alineaciones probables:

Palmeiras: Carlos Miguel - Bruno Fuchs, Gustavo Gómez, Murilo - Khellven, Allan, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Joaquín Piquerez - José Manuel López, Vitor Roque. DT: Abel Ferreira.

Flamengo: Agustín Rossi - Guillermo Varela, Léo Ortiz, Léo Pereira, Alex Sandro - Jorginho, Erick Pulgar - Luiz Araújo, Giorgian de Arrascaeta, Samuel Lino - Bruno Henrique. DT: Filipe Luís.

Árbitro: Darío Herrera (Argentina).

